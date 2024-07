Lady Oscar il 14 luglio a Milano una giornata dedicata all’eroina dei cartoni animati | ospiti musica e visite guidate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024), 72024 – Une a tutti i suoi fan. Il 14, in occasione del 235° anniversario della presa della Bastiglia e quindi della morte diFrançois de Jarjayes, comandante della guardia uccisa dai colpi dei fucili dei soldati durante lo storico assedio alla fortezza parigina che diede l’avvio alla Rivoluzione Francese nel 1789, il Wow Spazio Fumetto di(viale Campania, 12) ospita un evento imperdibile. Dalle 15, al Museo del Fumetto – che fino al 15 settembre ospita la mostra ufficiale allestita in occasione dei 45 anni del celebre cartone animato – sono in programma alcuni appuntamenti molto speciali. Ospite d’eccezione sarà Clara Serina, storica interprete della sigla della serie animata che canterà per il pubblico dal vivo, oltre che la sigla di, le più belle sigle delle serie animate degli anni Ottanta.