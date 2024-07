La figlia di Nek all’altare con il padre biologico e quello adottivo | matrimonio a Pietrasanta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 – Martina Imarisio Nerviani, 29 anni,adottiva di Nek, si è sposata nel duomo dicon Niccolò Taroni, coronando così il suo sogno d’amore. Alla cerimonia e alla festa nuziale, che si è svolta domenica 30 giugno, il cantautore è apparso particolarmente emozionato, come poi ha raccontato su Instagram. Martina Imarisio Nerviani è laadottiva di Nek, che ha sposato nel 2006 Patrizia Vacondio, madre appunto di Martina. Con Patrizia Vacondio Nek ha poi avuto un’altra, Beatrice. La cerimonia si è svolta appunto nel duomo di, che per l’occasione è stato addobbato con fiori bianchi e rosa. "Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare.