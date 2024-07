Kim in Serie A tifosi del Napoli increduli | la destinazione spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) La notizia sull’exKim Minjaeazzurri: l’ultim’ora lanciata da La Gazzetta dello Sport è da non credere. È passata, ormai, poco meno di una settimana dall’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato e ilrisulta tra le più attive, con l’intento di regalare al nuovo tecnico Antonio Conte una rosa fin da subito competitiva. Nelle prossime ore, dovrebbe essere la volta delle visite mediche dei due primi acquisti del club di Aurelio De Laurentiis per questa nuova era firmata Conte – Manna, ossia Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Dopo di che, tutto dovrebbe essere pronto per Alessandro Buongiorno: manca sempre meno tra le parti per ratificare un accordo da circa quaranta milioni di euro. A nulla è servito il tentativo in extremis dell’Inter per il centrale del Torino, su cui Antonio Conte vuole costruire a ogni costo la nuova difesa partenopea.