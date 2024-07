Juve Motta pronto a lanciare Soulè | lo vuole testare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Torino, 7 luglio 2024 – Più Federico Chiesa che Matias. Se ladovesse procedere ad una cessione in avanti lo farebbe con l’esterno italiano piuttosto che con l’argentino. Se da un lato Chiesa sembra non rientrare nei piani diha invece possibilità di convincere il nuovo tecnico in ritiro. C’è, infatti, il desiderio di testarlo perché a Thiago le sue caratteristiche piacciono, e tanto. Il numero sette può essere giocatore da plusvalenza per fare cassa e investire su Koopmeiners, che continua a costare 60 milioni di euro.piace a: tridente giovane con Yldiz? Matiasha una chance di prendersi la. Il talento argentino, ultima stagione in prestito a Frosinone, può essere testato da Thiagoche ne apprezza le caratteristiche.