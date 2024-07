Inter il cast per la difesa si allarga | un nome dalla Premier League ? SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) L’è alla ricerca di un nuovo difensore per la prossima stagione. Oltre ai vari Hermoso e Kim, sul taccuino dei dirigentiisti pure un profiloSI– L’continua la sua caccia per la. I nerazzurri, scrive Alfredo Pedullà di Sportitalia, hanno messo gli occhi sul difensore polacco Kiwior. Il giocatore, attualmente in forza all’Arsenal in, ha un passato in Italia e in Serie A tra le fila dello Spezia. Kiwior, con l’imminente arrivo di Riccardo Calafiori ai Gunners, sarebbe praticamente tagliato fuorischiera nutrita di difensori a disposizione di Mikel Arteta. Ildi Kiwior, anche lui mancino, dunqueessa all’. C’è da sostituire Tajon Buchanan, che si è fatto male in Nazionale col Canada e Ausilio, nei giorni scorsi, ha rivelato quello che sarà il prossimo obiettivo di mercato del club.