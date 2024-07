Il revival Y2K passa anche per la bubble skirt | come abbinarla al meglio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Ragazze degli anni ’90 questo è un appello per voi: sono tornate. Ed è un grandeper le famose gonne a palloncino: ora si chiamaed è una delle nuovissime tendenze per quest’estate. Nei primi anni 2000 era un vero e proprio must have, insieme a leggins e ballerine. Ora, nonostante la moda sembrava essere stata accantonata, sono prepotentemente tornate: con qualche differenza e con quello che sembra un vero e proprio glow up di un capo must have. Infatti, rispetto alle zie dei primi anni 2000, le gonne di oggi ci privano di una grande piaga che per certi versi pensavamo di aver superato (e invece no): la vita bassa. Molto più pratica dunque da abbinare ai capi quando è a vita media. Il tocco a palloncino la rende perfetta per personalizzare e rendere decisamente più accattivante un outfit.