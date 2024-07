Fano la svolta | il Comune punta a fondare un nuovo club

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) L’Amministrazione comunale non aspetta più il presidente dell’Alma, Guida, e il suo tira e molla, ma dà una bella accelerata sul futuro del calcio alanciando alla città la proposta diuncon l’aiuto degli imprenditori fanesi e di tutti i tifosi. È questo il senso del comunicato di ieri nel quale si legge che "Con l’obiettivo di dare un futuro al movimento calcistico fanese, il sindaco diLuca Serfilippi e l’assessore allo Sport Alberto Santorelli questa mattina (ieri, ndr) hanno incontrato una serie di personalità a cui è stato chiesto un impegno per il calcio a. "Abbiamo individuato – commenta Serfilippi – una serie di imprenditori locali, che ringraziamo per la propria disponibilità, pronti a offrire il proprio contributo, così da intraprendere un percorso che garantirà un futuro sostenibile per la nostra squadra che necessita di basi solide".