Elio e le Storie Tese il tour arriva a Pistoia

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 - Un altro grande gruppo sta perre alBlues Festival 2024: saranno glie Lei protagonisti di lunedì 8 luglio. L’eclettica band capitanata da, con le loro modalità irriverenti, spazia dal rock al blues al prog per quello che è un vero e proprio concerto unico nel suo genere. Il“Mi resta solo un dente e cerco di riavviarlo” ha sancito il grande ritorno della band dopo anni di inattività e sta ottenendo uno strepitoso successo in tutta Italia. Ultimi biglietti disponibili in prevendita con prezzi a partire da 32 euro più dp. Inizio spettacolo alle ore 21. Apertura cancelli alle ore 19. "Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo" è uno show tra il sacro e il profano, che si apre come una messa laica, in cui vari personaggi di attualità vengono invitati a pregare per i fan degli EelST, e che si chiude con la certificazione che tutto è stato suonato in diretta «Senza basi, senza campionamenti, senza autotune, insomma senza un cazzo, tutto fatto in casa».