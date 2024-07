Due carabinieri fuori servizio accoltellano un pusher nel bosco | finisce male

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Duehanno accoltellato unin una zona boschiva tra Castiglione Olona e Vedano Olona, in provincia di Varese, e per questo sono stati sospesi. E' avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. E ora i due uomini delle forze dell'ordine sono stati fermati su richiesta della Procura di Varese per tentato omicidio. La notte scorsa, attorno all'una, al 112 è stata segnalata la presenza di un uomo gravemente ferito sul ciglio della strada. Si trattava di un giovane nordafricano senza documenti, che è stato subito portato all'ospedale di Varese in codice rosso, dove si trova tuttora in prognosi riservata. In qualche ora si è riusciti a risalire ai presunti responsabili. La Procura di Varese, in una nota, ha riferito che i due"liberi dale in assenza di alcun ordine d'impiego, sarebbero intervenuti in un'area boschiva ove era in corso una presunta attività di spaccio di stupefacenti".