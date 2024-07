Controlli a Lettere e Gragnano | sequestrati un fucile e marijuana nella vegetazione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Proseguono insui Monti Lattari, questa volta nei territori di: trovati 910 grammi di droga e uncalibro 20. Continua l’impegno dei Carabinieri della comapgnia di Castellammare di Stabia, in questo periodo supportati da quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria. Gli obbiettivi nel folto delladei monti Lattari, dove la coltivazione di cannabis raggiunge in questo periodo la massima fioritura. A diffondere la notizia una Comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di NapoliSi parte da, in località San Giorgio. Seppettili in un terreno, tra arbusti e erbacce, i militari hanno rinvenuto un sacco di plastica contenente 910 grammi digià pronta per la vendita.