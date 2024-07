Cara Chiara Ferragni…

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 7 luglio 2024) Eravamo sul punto di concentrarci sul guardaroba estivo sempre più minimal diFerragni, 37 anni, mamma di Leone e Vittoria, imprenditrice (così si auto definisce su Instagram). Avremmo dovuto commentare look sempre più nude, bikini mini, marmorei didietro in primo piano, gonne micro e perizoma ostentati a colazione e all’ora dell’aperitivo, aderenti e scollacciati abiti da sera lunghi à la Jessica Rabbit (senza le curve, però). Oscillando tra la nostalgia di outfit straordinariamente originali come quelli degli esordi con The blonde salad e il disappunto per la deriva da smandruppata degli ultimi mesi ci stavamo anche chiedendo se fosse lecito condividere i commenti degli haters che le buttano in faccia un «rivestiti, hai sempre due figli» o fosse il caso di esercitare un minimo di pietas perché chiunque ha il diritto di reagire a modo suo a una storia d’amore andata a male.