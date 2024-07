Alex Marangon aveva paura del rito sciamanico Qualcuno lo ha preso a bastonate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Treviso, 7 luglio 2024 –. Non era il suo primo rituale, ma questa volta – la terza –confidato a un amico di avere dei timori a partecipare al festino organizzato all’Abbazia di Santa Bona a Vidor, nel Trevigiano. Secondo quanto emerge da ambienti vicini alla famiglia, il barman 25enne avrebbe manifestato “timori e preoccupazioni” in vista dell'appuntamento di sabato scorso, ma non è chiaro se questa circostanza sia già all'attenzione degli inquirenti che stanno ricostruendo le circostanze della sua morte per “cause violente e non accidentali”, come spiegato dal procuratore di Treviso. Colpito da un bastone o una pietra L’autopsia ha stabilito che il ragazzo è morto per un’emorragia al torace, a causa dei colpi ricevuti.