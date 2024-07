Ys X | Nordics ritorna a ottobre

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 6 luglio 2024) NIS America è lieta di annunciare che Ys X:, la pietra miliare della leggendaria serie Ys, verrà lanciato il 252024 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC! Ys X:offre combattimenti esaltanti e veloci, una storia commovente di improbabili alleati ed esplorazione navale in una vivace ambientazione marittima. L’emozionante avventura è classificata PEGI 16+ e verrà lanciata su console e PC. Inoltre, la versione per PC includerà un’opzione di testo in lingua giapponese mentre tutte le versioni includeranno l’audio giapponese e inglese. Dopo il loro incontro in mare, il giovane avventuriero dai capelli rossi Adol Christin e la fiera piratessa Karja Balta si ritrovano legati dal destino – e dal misterioso potere del Mana! Mentre cercano un modo per sciogliere il misterioso legame che li unisce, si trovano presto coinvolti in un conflitto tra due fazioni: i guerrieri del mare noti come Normanni e i misteriosi e apparentemente immortali Grieger.