WWE | Taglio estivo agli house show più focus sui grandi eventi

(Di sabato 6 luglio 2024) La WWE ha un calendario fitto diche riempiono praticamente tutto l’anno, ma le cose stanno per cambiare, cosa che farà di certo rattristare molti fan, ma sicuramente salvaguarderà di più i wrestler. Sembra infatti che la WWE stia riducendo il numero dilive. La compagnia effettuava tournée estese in tutto il paese, a volte con l’esibizione di alcuni wrestler due volte in un giorno, in città diverse. Sia main roster che NXT Secondo quanto riportato da Dave Meltzer su Wrestling Observer Daily Update, la WWE ha ridotto in modo significativo il numero diprevisti per quest’estate, sia per quanto riguarda il main roster che NXT: “La WWE ha ridotto di molto glie glidi NXT, quest’estate. Sono previsti solo pochiper il main roster e solo cinque per NXT”.