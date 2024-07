WWE | Solo Sikoa sfida apertamente Roman Reigns Non sei stato uomo abbastanza adesso tocca a me!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 6 luglio 2024) La scorsa settimanae la nuova Bloodline hanno scioccato il WWE Universe attaccando brutalmente Paul Heyman. Il Wise Man si è rifiutato, dopo aver inghiottito tanti bocconi amari, di riconoscere come Tribal Chief, un atto d’affetto versoche gli è cocaro. La strada tracciata dall’ex Enforcer è chiara, dopo la proclamazione come nuovo Tribal Chief punta a riportare nella stable il WWE Undisputed Championship e un primo passo in quella direzione sarà il 3vs3 di Money In The Bank contro il campione Cody Rhodes, Randy Orton e Kevin Owens. “Selo rivuole, venga a prenderlo” Alla vigilia di Money In The Bank e del 3vs3,è apparso in un video promo seduto a capotavola, con il resto della Bloodline alle sue spalle nella penombra.