Tragedia al campo estivo La bambina non ce l’ha fatta Lo strazio di genitori e amici

(Di sabato 6 luglio 2024) Il quadro clinico si è aggravato di ora in ora fino all’ufficialità dell’avvenuta morte cerebrale comunicata dall’ospedale ’Gaslini’ alle 22 e 28 minuti di ieri sera. Quella speranza aggrappata al flebile battito del suo cuore che seppur a fatica continuava a pulsare si è spenta in tarda serata. E’ stata dichiarata la morta cerebrale delladi Sestri Levante colpita l’altro pomeriggio da malore nella piscina del centro sportivo di Sesta Godano e purtroppo con il passare delle ore la situazione è precipitata. Era’ ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale "Giannina Gaslini" di Genova il dolore nel pomeriggio di ieri si è fatto sempre più lancinante per iche nonnno lasciata sola neppure per un istante aspettando con ansia un segnale di ripresa.