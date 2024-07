Sofia Olivi in evidenza al Trofeo delle Regioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Splende uno dei diamanti del volley pistoiese., attaccante-centrale di 192 centimetri classe 2009, ha conquistato il prestigioso2024 svoltosi tra Corigliano e Rossano Calabro indossando la maglia della rappresentativa del Lazio, che in finale ha superato la Lombardia. Questa promessa della pallavolo italiana, figlia di un ex corazziere sotto le presidenze-Cossiga e Scalfaro, Stefano, e della viareggina Debora, cresciuta a Pistoia e che oggi gestisce con il marito un’azienda che importa e commercia pellet per riscaldamento, ha vestito la casacca laziale perché è una pallavolista tesserata del Volleyrò Casal dei Pazzi Roma. Con la società capitolina, si è classificata terza alle finali nazionali under 16 della Fipav, Federazione italiana pallavolo, che si sono tenute a Bormio.