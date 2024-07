Simona Ventura | amori figli e carriera della conduttrice televisiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Bologna, 6 luglio 2024 – Tutto pronto per il matrimonio tra lae il giornalista Giovanni Terzi. I due convoleranno a nozze oggi a Rimini, al Grand Hotel che per l’occasione sarà super blindato. Saranno circa 250 gli ospiti, tra i quali non mancheranno vip e volti noti del piccolo e grande schermo, che assisteranno al fatidico ‘si’ tra i due. Per, 59 anni e originaria di Bentivoglio nel Bolognese, è il secondo matrimonio. Simoneha alle spalle tanti anni die successi. A sinistra, lacon Amadeus; a destra, con l'ex marito Stefano Bettarini Il matrimonio con Stefano Bettarini e iNel 1998 infatti, sposò il calciatore Stefano Bettarini, 52 anni: matrimonio poi naufragato ma dal qualeha avuto due