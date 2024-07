Roma | Qua è zona mia te ne devi ‘anna e lo accoltella Grave 40enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 luglio 2024) Notte di follia ateatro di una furibonda lite tra due parcheggiatori abusivi in strada. Uno finisceto, l’altro scappa e viene inseguito dalla Polizia.l’uomo ferito, portato in gravissime condizioni in Ospedale. La cronaca di quanto accaduto. Tentato omicidio anella notte, lite tra abusivi degenera – (ilcorrieredellacitta.com)Ha intimato al suo rivale di andarsene perché quella era “sua”. Nel racket dietro al business dei parcheggiatori abusivi capita talvolta che più di qualcuno arrivi a pestarsi i piedi. E non c’è altra soluzione: “o te o io”. Ed è proprio quanto accaduto nelle scorse ore in pieno centro a, tra l’Esquilino e il Colosseo. Qui due stranieri hanno iniziato a discutere perché la presenza di entrambi “non andava bene” per dividersi quella strada vessando i malcapitati automobilisti.