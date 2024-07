RisorgiMarche inizio col botto a Ussita | Dardust con il Sunset String Quintet incanta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 -colper: sold out (2mila persone) oggi pomeriggio alle 18 con, nel territorio di. Accompagnato dal, si è esibito sul Monte Torrone. Uno scenario suggestivo, col Monte Bove alle spalle, per un’atmosfera unica. Aconcerto l’ideatore della manifestazione Giambattista Tofoni ha portato i saluti del “collega” Neri Marcorè. Poi il sindaco Silvia Bernardini, con grande emozione, ha evidenziato l’importanza del festival, che accende una luce sulle comunità colpite dal sisma, portando persone in questi luoghi. Il primo cittadino, con l’occasione, ha voluto donare ae a ogni membro delto una “mattonella celebrativa” del ripristino della croce sul Monte Bove (tra l’altro domenica prossima ci sarà la benedizione con la festa).