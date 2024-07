Quali tecniche sono state usate per gli effetti speciali di Forrest Gump?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 6 luglio 2024) Oggi, in tempi di deepfake e intelligenza artificiale, ci fa sorridere pensare a quanto fossero innovativi glivisivi di. Eppure, ci fu grande scalpore nel vedere quanto fossero realistiche le scene in cui Tom Hanks interagisce all’interno di immagini di repertorio. Come la protesta all’Università della Georgia nel 1961 al seguito dell’ammissione dei primi due studenti afroamericani Charlayne Hunter e Hamilton Holmes. O agli incontri alla Casa Bianca con i presidenti Kennedy, Johnson, Nixon e Reagan, o l’ospitata televisiva con John Lennon.incontra Kennedy (fonte: Paramount Pictures)Oggi potrebbe sembra davvero una cosa semplice, masegnò un grande passo avanti per la computer grafica applicata al cinema a cui lavorò un nutrito team della “solita” Industrial Light and Magic capitanato da Ken Ralston, che per ottenere il risultato desiderato combinò moltecome chroma key (noti anche come blue screen o green screen), image warping (manipolazione digitale di immagini), morphing (l’animazione che mostra la trasformazione di un’immagine in un’altra) e rotoscoping (la creazione fotogramma per fotogramma di immagini singole che vadano a creare l’illusione del movimento).