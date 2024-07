Piazza Kennedy ad agosto arriva il concerto di Achille Lauro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Musica, cultura e turismo, ma non solo: al via il calendario estivo di Spinetoli. Il clou degli eventi sarà rappresentato dal, in, a Pagliare, la sera del prossimo 9, che vedrà l’esibizione di. Anche quest’anno confermate le feste organizzate dai comitati delle frazioni di Spinetoli, Pagliare e San Pio X, ‘Pi(a)neta’, ‘Nessun Dorma’ e ‘L’arte non è Acqua’". Tornano anche le serate del giovedì, al centro storico, a cura del Club dei lettori, inoltre la manifestazione: ‘Il ballo della Pupa’ e la festa di San Rocco del 16. Intanto è in corso al centro Sportivo ‘Renè Vagnoni’ il torneo di calcio a 8 ed è in calendario per il prossimo 8, il teatro per bambini. Si rinnova anche per questa stagione la possibilità di visitare il polo museale di Spinetoli dall’11 luglio fino all’8 settembre.