Paura in città madre e figlio sequestrati | scattano le manette

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 6 luglio 2024) Sono scattate lenei confronti di un uomo, reo di aver sequestrato per alcune ore una donna con il. Indagini in corso per ricostruire meglio l’accaduto. Questa volta c’è il lieto fine, ma laè stata tanta per una donna e ildi cinque anni. Lae il bambino sono finiti al centro di un rapimento con ancora diversi punti da accertare. La denuncia del marito e del padre ha permesso di iniziare tutte le ricerche e alla fine si è riusciti ad individuare il responsabile e anche la vettura dove le vittime si trovavano. I carabinieri sono stati avvisati dal padre – cityrumors.it – foto AnsaFortunatamente per i due solo tantamentre per il 33enne sono scattate le. Stando alle prime informazioni che si hanno a disposizione, sul sequestratore pendeva un divieto di non avvicinamento nei confronti della donna a causa di atti persecutori.