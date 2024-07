Patrioti per l’Europa nel nuovo gruppo dei sovranisti di Orban entrano anche i nazionalisti belgi e danesi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Si allarga la nuova formazione sovranista che mira a diventare la terza forza del Parlamento europeo. Ildi Viktor, nato dopo il mancato accordo tra Giorgia Meloni e Marine Le Pen e il rifiuto della premier italiana all’entrata in Ecr dell’ungherese Fidesz, si pone come ombrello per raccogliere idi tutta Europa e nelle ultime ore ha visto l’arrivo di alleati importanti. Nonstantele marcate differenze interne, tra le quali la posizione sulla guerra in Ucraina. Gli ultimi arrivati sono il Vlaams Belang belga e il Dansk Folkeparti (Df) danese. Fidesz, dopo l’espulsione dai Popolari europei nella scorsa legislatura, aveva bisogno di trovare una nova casa e, ha rivelato il premier ungherese, ha preso l’iniziativa dopo l’impasse delle due leader di destra più forti in Europa.