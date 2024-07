Olanda-Turchia | probabili formazioni orario e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Berlino 6 giugno 2024 - Ne resterà soltanto una: è stato così lo scorso turno e lo sarà fino a quando a Berlino si tornerà la domenica del 14 di luglio per incoronare la nuova Nazionale campionessa d'Europa 2024. Intanto l'ultima gara che si giocherà nella Capitale tedesca, prima del capitolo conclusivo, è in programma per oggi, quandoscenderanno in campo per l'ultimo quarto di finale di questa competizione, calcio d'inizio in programma per le ore 21. L'è sopravvissuta al difficile girone con Francia, Austria e Polonia e dopo aver strappato il pass come una delle quattro migliori terze del torneo, si è trovata inaspettatamente sul lato meno probante del tabellone e dopo il ko patito nell'ultimo match della prima fase contro la formazione austriaca, nel match degli ottavi di finale con la Romania, gli Orange hanno mostrato i muscoli.