Nursery in Bicocca e Iulm Ed è in arrivo la ludoteca

(Di sabato 6 luglio 2024)e spazi dedicati ai neo-genitori si stanno facendo spazio negli atenei: due sono già operativi all’università di Milano-e alla. Inmancano gli ultimi dettagli ma c’è chi ha già tenuto a battesimo il nuovo ambiente previsto nel “Gep“, il piano di uguaglianza di genere, e che rientra tra le politiche care-friendly dell’ateneo, mirate a supportare la conciliazione tra vita privata e carriera accademica, a partire dal nido dell’università, che prevede convenzioni e agevolazioni economiche anche per gli studenti-genitori. Il nuovo spazio, al piano zero dell’U6, è stato progettato con cura: c’è il fasciatoio, un’area dedicata all’allattamento, lo scaldabiberon, un cestino “mangia pannolini” e arriverà una poltrona per gli ospiti.