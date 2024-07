Non assumere mai l’alcol insieme a questi farmaci | il mix potrebbe essere davvero letale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 6 luglio 2024) L’assunzione di alcol epuò rivelarsi molto pericolosa, il mix può addiritturafatale quindi va fatta attenzione. Sono i medici a lanciare l’allarme per abitudini comuni chero determinare la comparsa di condizioni preoccupanti di salute. Le indicazioni talvolta vengono sottostimate, molti credono che le specifiche contenute nel bugiardino non siano poi fondamentali, anche laddove vengono specificate le interazioni, in realtà sono da prendere alla lettera. Nonmai alcol e: le conseguenze (notizie.com)Gli alcolici andrebbero bevuti in generale con moderazione, quando si tratta però di interazioni farmacologiche le cause possonodalla semplice invalidazione dell’effetto a conseguenze severe date proprio dall’assunzione congiunta di un mix di sostanze diverse.