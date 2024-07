Nella casa dei genitori Giù dal tetto con il figlio | Vi prego perdonatemi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) "Non ce la faccio più, vi". Un lungo messaggio d’addio, trovatoborsa di Graziana Helga Todaro, la commessa di 40 anni – nata a Messina ma residente a Rimini – che ieri mattina è salita suldel palazzo in cui abitano ie si è lanciata nel vuoto, stringendo tra le braccia ilManuel, di sei anni. Un volo mortale da una quindicina di metri circa poi lo schianto sul pavimento duro e freddo dello spiazzo condominiale sul quale le vite di entrambi si sono spezzate per sempre. A dare l’allarme una vicina diche, vedendo i due corpi stesi a terra, ha allertato subito i soccorsi. Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118. Per Graziana e per Manuel a quel punto però non c’era già più nulla da fare.