Muore a 6 anni tragedia a Sesta Godano Indagini sulle cause e sui soccorsi

(Di sabato 6 luglio 2024) La Spezia, 6 luglio 2024 – Sulla morte della bambina di 6la Procura della Spezia ha aperto un fascicolo suied è ipotizzabile una perizia per accertare le esattedellaovvero se la bambina è annegata, se ha avuto un malore o congestione, se avesse un problema congenito. La piccola stava trascorrendo una giornata di svago nel paese della Val di Vara durante il centro estivo del comune di Sestri Levante. Era in piscina con altri venticinque coetanei delle scuole materne e primarie di Pila, Val di Canepa e alcune assistenti. Poi la giornata di gioco si è trasformata in. Per spiegare la dinamica i carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. Il sindaco sestrese Francesco Solinas in prima persona ha seguito la drammatica vicenda.