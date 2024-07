LIVE Musetti-Comesana Wimbledon 2024 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-BAUTISTA AGUT (2°DALLE 12.00 E NON PRIMA DELLE 13.00) 16:17 Sotto 5-3 nel secondo set la spagnola Bouzas Maneiro si ritira, lasciando strada alla ceca Krejcikova. Siamo finalmente arrivati al momento di. 14:58 La pioggia continua ad insistere ed arriva una nuova comunicazione. Gli incontri riprenderanno non prima delle 15.30. 14:37 Campi rapidamente coperti. Non si riprenderà prima delle 15.00. 14:34 D’improvviso purtroppo la pioggia torna a scendere sui campi di. Tutti negli spogliatoi, ci sarà da attendere. 14:25 Primo parziale dominato da Krejcikova, impostasi per 6-0 in poco meno di 20. Dopo questofemminile sarà la volta di