L’immaginario la recensione | la potenza dell’immaginazione la qualità dello Studio Ponoc

(Di sabato 6 luglio 2024) Se cercate una storia potente e commovente con immagini spettacolari date un'opportunità a L'Immaginario, film animedisponibile dal 5 luglio 2024 su Netflix. A volte per vivere un'avventura incredibile non è necessario recarsi in terre lontane, lo si può fare anche dalla propria camera, oppure senza muoverci dal divano di casa. L'incredibile valore dei mondi che abitano la nostra mente ce lo racconta infatti L'immaginario (The Imaginary) il nuovo film, nato da una costolaGhibli e che dopo aver debuttato con l'interessante Mary e il fiore della strega presenta, da noi grazie alla piattaforma streaming Netflix, un secondo lungometraggio di grandevisiva e narrativa che riadatta l'omonimo libro per ragazzi di A.