Le frontiere del giornalismo | Serietà e parole chiare | la lezione di Indro e Biagi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Andrea Biavardi, 66 anni ad agosto, ha ricoperto cariche importanti nel nostro gruppo: assunto alla redazione di Modena del Resto del Carlino, nel 1981 ha poi diretto La Nazione e Il Giorno. Da martedì assumerà la direzione del settimanale Oggi (Rcs). Al suo posto a Giallo – che ha diretto per 11 anni – è stata nominata la vice Albina Perri. Direttore, lei è cresciuto in una famiglia operaia dove però i giornali non mancavano mai? "Esatto. Ne entravano almeno tre: il Carlino ogni giorno, a volte il Corriere a volte il Giornale grazie a Montanelli. Io ai miei amici dicevo che avrei voluto lavorare un giorno a Oggi, imperdibile appuntamento familiare settimanale". Che cosa l’attraeva dei giornali e dei settimanali e che cosa in genere ha trasmesso in quellii che ha diretto? "Seguire ciò che mi hanno insegnato i grandi giornalisti con i quali ho avuto l’onore di lavorare, da quelli del Carlino a Montanelli e Stenio Solinas, da Paolo Occhipinti ad Andrea Mayer, tutti grandissimi interpreti dei loro ruoli".