La fuga di Giacomo Bozzoli la reticenza di Antonella Colossi e l’ipotesi depistaggio | Una controfigura per il viaggio in Maserati

(Di sabato 6 luglio 2024) La latitanza diprosegue mentre la moglie e il figlio tornano in Italia., interrogata a Brescia, ha sostenuto di non sapere dove sia il marito e di aver perso la memoria dopo la sentenza della Corte di Cassazione. Moglie e figlio sono tornati ieri da Marbella, provando così che la pista che portava in Spagna era sensata. La famiglia aveva prenotato una «vacanza al mare» dal 20 al 30 giugno. L’interrogatorio è durato quattro ore e gli inquirenti la definiscono «vaga e reticente». La donna rischia un’imputazione per procurata inosservanza della pena al marito. Il suo legale Paolo Botticini ha però detto che per ora non è indagata. Anche se i molti «non so» e «non ricordo» hanno indispettito gli investigatori.