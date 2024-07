Irpef la classifica delle province più tassate d’Italia | Milano in testa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 6 luglio 2024) La Cgia di Mestre ha elaborato i dati risalenti al 2022 sui versamenti dell’, la principale imposta sul reddito in Italia, dividendoli per. In questo modo ha ottenuto unadei territori dove si pagano più tasse, individuando al contempo quelli dove se ne pagano di meno. L’rappresenta la principale entrata dello Stato per quanto riguarda le tasse. Sovvenziona quindi buona parte dei servizi gratuiti offerti dallo Stato, ma il suo pagamento è concentrato sulle spalle di pochi contribuenti. Anche l’indagine della Cgia lo conferma: quasi il 70% di chi versa l’ne paga meno della media nazionale. LapiùinElaborando i datidichiarazioni dei redditi del 2022 la Cgia di Mestre, associazione che rappresenta gli artigiani e i piccoli imprenditori e che sovvenziona uno dei centri studi economici più attivi in Italia, ha stilato unai cui contribuenti versano più, la principale imposta sul redditopersone fisiche in Italia.