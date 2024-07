Inghilterra-Svizzera | probabili formazioni quando e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Dusseldorf (Germania), 6 luglio 2024 - Oggi si completerà il turno dei quarti di finale di Euro 2024, che vedrà impegnate le squadre che occupano la parte destra del tabellone. Si partirà da, in programma per le ore 18 a Dusseldorf. Quella che sarebbe dovuta essere la partita con protagonista l'Italia di Luciano Spalletti, sarà invece il palcoscenico degli elvetici di Yakin, che proprio una settimana fa hanno avuto la meglio sulla nostra selezione nazionale nel turno degli ottavi di finale. Di fronte ci saranno gli inglesi di Gareth Southgate, autori fin qui di un Europeo non troppo esaltante e che, solamente qualche giorno fa, sono stati salvati da una inaspettata eliminazione contro la Slovacchia da un gol di Bellingham a tempo quasi scaduto.