Il tecnico del Portogallo Martinez afferma che non è stata presa alcuna decisione sul futuro internazionale dell’attaccante

(Di sabato 6 luglio 2024) 2024-07-06 10:14:59 Il web non parla d’altro: Il commissariodelRobertosi è rifiutato di dire se Cristiano Ronaldo abbia giocato la sua ultima partitanella sconfitta ai rigori contro la Francia a Euro 2024. Ora 39enne, Ronaldo è sembrato l’ombra di se stesso in Germania, non riuscendo a segnare per la prima volta in un torneo importante (a parte i tiri di rigore) e ora deve valutare se vuole continuare, con l’attenzione rivolta alla qualificazione per la Coppa del Mondo del 2026. L’attaccante dell’Al-Nassr è stato criticato per le sue prestazioni nel torneo, così comeper quello che è stato percepito come un atto di assecondamento nei confronti dell’ex giocatore del Manchester United e del Real Madrid.