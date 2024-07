Il G7 arriva a Bologna | quando e di cosa si parlerà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Il G7 sarà protagonista ae Forlì. La riunione tra i ministri delle più importanti economie mondiali approderà nel capoluogo dell’Emilia Romagna per parlare di scienza, tecnologia e intelligenza artificiale. Anna Maria Bernini, ministro per l'università e la ricerca del Governo Meloni, presiederà il G7 sulla Scienza aNel 2024, infatti, l’Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7: il vertice si è tenuto lo scorso giugno in Puglia, dove si sono confrontati i capi di Stato e di governo dei sette Stati membri, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell’Unione Europea. Dove si terrà la riunione del G7 Oltre al vertice, nel corso del 2024, il nostro Paese ospita 22 riunioni ministeriali che si svolgono in diverse città italiane e che hanno come focus un tema specifico.