Giornata di pulizia in varie zone di Suso a Sezze; l’iniziativa dell’associazione Noi di Suso

(Di sabato 6 luglio 2024) Unadedicata allaquella organizzata dall’associazione “Noi Amici di”, su iniziativa del presidente Gaetano Mironti.è nata da un’esperienza personale del presidente, che una sera, passeggiando con i suoi figli, ha notato la grande quantità di immondizia in zona via Melogrosso e via Monte Pilorci, fonte La Penna e Longara. I bambini, colpiti dalla situazione, hanno suggerito di organizzare unadi raccolta. Un’Iniziativa di Collaborazione Di qui la decisione di agire. In collaborazione con la SPL, è stata organizzata unadiche ha visto la partecipazione di 15 persone tra bambini e adulti. La comunità si è unita per ripulire le aree in questione dimostrando un forte spirito di collaborazione e senso civico.