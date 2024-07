Esports World Cup 2024 | un montepremi senza precedenti per un evento senza precedenti

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di sabato 6 luglio 2024) Il mondo degliè pronto a fare un grande salto in avanti con l’edizionedellaCup (EWC). Quest’anno il torneo si terrà in Arabia Saudita, un Paese che si sta velocemente convertendo in un luogo dove l’può veramente spiccare il volo. Con uncomplessivo che supera i 60 milioni di dollari, il torneo di quest’anno promette di essere uno degli eventi più spettacolari e remunerativi nella storia degli. Il motto per gli annunci deldella EWCè “Life-Changing Prize Money” (letteralmente, “Premi che Cambiano la Vita”), e non potrebbe essere più vero. Con oltre 60 milioni di dollari in palio, la competizione offre un’opportunità unica per i giocatori didi trasformare per sempre le loro carriere videoludiche.