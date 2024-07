Elezioni in Iran chi è il riformista Massoud Pezeshkian neoeletto presidente | Tenderemo la mano dell’amicizia a tutti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) L’ha scelto il suo nono. Al ballottaggio dellepresidenziali di ieri ha vinto il candidatoed ex ministro della Sanità della Repubblica islamica. Stando ai dati riportati dai media locali, il neo-ha ottenuto 16.384.403 voti (circa il 53%) contro i 13.538.179 del suo rivale ultraconservatore Saeed Jalili, espressi in un totale di circa 58.000 seggi ine 314 seggi in oltre 100 paesi stranieri. Leinerano state indette dopo la morte di Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero lo scorso maggio. E il voto – definito una «farsa» da molti attivisti per i diritti umani, tra cui la Premio Nobel per la pace Shirin Ebadi a Open – si sono svolte in un contesto di diffuso malcontento.