Confcommercio e futuro | Il nuovo governatore riparta dai centri storici Si deve investire lì

(Di sabato 6 luglio 2024) Enrico Postacchini, possibili elezioni regionali in autunno. Cosa si aspetta la categoria che rappresenta da chi governerà? "L’Emilia Romagna è una regione importante, sia dal punto di vista politico che da quello imprenditoriale. Da chi la governerà ci aspettiamo sempre un coinvolgimento nelle scelte e soprattutto una conoscenza approfondita delle problematiche che interessano il territorio. L’Emilia Romagna può essere considerata realmente una piccola Italia in miniatura perché c’è il mare, la montagna, la collina e le città d’arte, siamo una regione completa caratterizzata da una pluralità di imprese. Abbiamo sempre affermato che il comparto che rappresentiamo, il terziario di mercato, oltre che per la dimensione di fatturato aggregato è il più significativo per la sua capacità di creare aggregazione sociale.