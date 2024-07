Colpo di scena a Wimbledon! Fuori la n 1 al mondo Swiatek | impresa della vita per Putintseva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Clamoroso a. La polacca Iga(n.1 del) è stata sconfitta nel terzo turno dei Championships dalla kazaka Yulia(n.35 WTA) con lo score di 3-6 6-1 6-2.ha dato conferma di non essere assolutamente alla stessa stregua di quanto gioca sulla terra e il ko contro la kazaka è una bocciatura in questo senso. Sarà quindiad affrontare negli ottavi di finale la lettone Jelena Ostapenko (n.13 del seeding). Nel primo set la partita sembra essere nelle manin.1 del ranking. Con il rovescio in particolare,si crea le occasioni per andare avanti di un break. Mancate quattro palle break nel secondo gioco, c’è concretezza nel sesto, quando la polacca strappa a zero il turno alla battuta alla rivale.