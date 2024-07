Cina | team inviato per guidare soccorso dopo rottura argine nel lago Dongting

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 luglio 2024) Pechino, 06 lug – (Xinhua) – Undi lavoro e’ statonella provincia cinese centrale dello Hunan pergli sforzi diunadell’nel secondodi acqua dolce piu’ grande del Paese, avvenuta ieri pomeriggio, secondo il ministero della Gestione delle emergenze. Piu’ di 800 persone del China National Comprehensive Fire and Rescue, 146 veicoli e 82 barche sono stati inviati sul posto, secondo il ministero. Ulteriori 50 soccorritori, insieme a 30 set di attrezzature e una squadra diper ingegneria idrica dal capoluogo provinciale Changsha, sono stati schierati per bloccare la falla. Droni di rilevamento e satelliti di telerilevamento vengono utilizzati per raccogliere immagini della falla e dell’area circostante colpita, ha riferito il ministero.