Chiariello prende in giro l’Inter | Buongiorno è nostro voi senza soldi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 6 luglio 2024) Umbertolancia una frecciatina alsul caso. Il giornalista ‘fuma’ una matita in diretta e rivendica il difensore per il Napoli.”e il caso: show in diretta Il giornalista Umbertoha lanciato una provocazione aldurante il suo editoriale, riguardo il possibile trasferimento di Alessandroal Napoli. Nel corso della sua trasmissione,ha messo in scena un vero e proprio show, “fumando” una matita in diretta. Il gesto è stato accompagnato da una dichiarazione pungente nei confronti del: “, non avete“.al Napoli: i dettagli dell’offerta Il difensore del Torino sembra sempre più vicino al trasferimento in maglia azzurra.