Cadere e rialzarsi | Lufthansa c’è riuscita Alitalia no

(Di sabato 6 luglio 2024) È la frase forse più citata di Samuel Beckett: “Sempre provato. Sempre fallito. Non importa. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio”. Il grande autore irlandese, membro della resistenza francese, premio Nobel nel 1969, non l’ha scritta pensando ai giovani debuttanti della vita. Al contrario. È ripetuta nell’ultima novella, o meglio un componimento di 92 capoversi intitolato “Worstward Ho”, uno dei suoi infiniti giochi di parole tradotto in Italia con “Peggio tutta”. Era il 1984, aveva 78 anni, morirà cinque anni dopo a Parigi, patria adottiva; Beckett non avrebbe mai immaginato che il suo “rantolo estremo” (così lo definì) sarebbe diventato il motto degli start-upper, i giovani inventori di cose nuove che piacciono al mondo. Grandi successi, colossi mondiali, vincitori assoluti nella sanguinosa gara per il primato, sono caduti e si sono rialzati, hanno fallito e riprovato.