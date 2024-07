Arkham Asylum | sospesa la serie spin-off di The Batman

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 6 luglio 2024) Deadline informa che latv-off di Theincentrata sull’non andrà avanti per il momento Il sito Deadline riferisce che laoff di The, è momentaneamente. Lasul manicomio di Gotham City fa parte dell’universo diche il regista Matt Reeves sta costruendo, e che a settembre vedrà il debutto di un’altracollegata, The Penguin con Colin Farrell. Dopo l’annuncio nell’ottobre 2022 e l’assunzione di Antonio Campos che è salito a bordo come scrittore e produttore della, il progetto sta vivendo uno stallo. Un nuovo progetto situato all’interno del famigerato bunker di Gotham City potrebbe ancora essere sviluppato in futuro, ma secondo un insider la versione di Campos andrebbe rivista.