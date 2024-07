Xi | avanza cinque proposte per sviluppare relazioni Cina-Tagikistan

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dushanbe, 05 lug – (Xinhua) – In un articolo firmato e pubblicato oggi dai media tagiki, il presidente cinese Xi Jinping hatoper promuovere una piu’ stretta cooperazione trae per portare lebilaterali a nuovi livelli. In primo luogo, i due Paesi devono migliorare il progetto di alto livello per lebilaterali, al fine di garantirne lo sviluppo costante nella giusta direzione, ha affermato Xi nell’articolo intitolato “Lavorare insieme per un futuro piu’ luminoso delletra”. In secondo luogo, i due Paesi devono espandere la cooperazione orientata ai risultati per fornire basi materiali piu’ solide per le. In terzo luogo, i due Paesi devono approfondire la cooperazione in materia di sicurezza e costruire un forte scudo di sicurezza per lo sviluppo, ha affermato Xi.