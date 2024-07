Wimbledon 2024 Sinner | Soddisfatto della mia prestazione sono contentissimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) “miacontento per come ho colpito la palla: è stata una giornata molto impegnativa, ma adessopronto per il prossimo turno. Esser tornati qui è bellissimo, questo è forse il posto speciale per eccellenza in cui giocare a tennis,davvero felicissimo. Io e il mio team stiamo lavorando tantissimo per essere in questa posizione, il mio gioco è migliorato e cerchiamo sempre qualcosa in cui migliorare, cidei sacrifici da fare. Così posso migliorare giorno dopo giorno, anche come persona. Ho imparato a ‘fare amicizia’ con l’erba, prima facevo tantissima fatica, ma anno dopo anno sto migliorando e vedremo cosa riuscirò a fare quest’anno. Esser felici sul campo è la cosa importante”. Questele dichiarazioni di Janniknel post-partita del terzo turno a, dopo aver sconfitto Miomir Kecmanovic per 6-1, 6-4, 6-2.