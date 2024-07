Trionfo Laburista in Gran Bretagna Phillips | Ora un riavvicinamento all’Europa almeno economico poi…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 5 luglio 2024) A Cityrumors.it spiega per bene la situazione politica britannica uno dei giornalisti inglesi di Italian Insider: “Troppe delusioni dai conservatori, rei di aver fatto tante promesse e di non averne mantenuta nemmeno una” “Più che una svoltaè stato un voto contro i conservatori per tutto quello che hanno fatto in questi ultimi quattordici anni anzi, per la verità per quello che non hanno saputo fare perché non tanto da Johnson, anche se pure da lui, ma soprattutto da Truss e Sunak è stato un disastro a livelloe questo alla lunga è stata considerata una mancanza grave per la gente che non ne ha potuto più fino al voto”. A spiegare la situazione in modo molto chiaro è un noto esperto di politica internazionale, ex giornalista del Times che per anni ha lavorato in Italia e continua a farlo per conto dell’importante portale di lingua inglese “The Italian Insider” Johnche analizza la situazione a Cityrumors.