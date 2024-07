Threads l’attacco a X è rimandato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 luglio 2024) Cresce ma non sfonda. A un anno esatto dal lancio è tempo di un primo, parziale, bilancio per, l'ultimo arrivato nella galassia dei social network di proprietà di Mark Zuckerberg (Facebook-Instagram-WhatsApp), concepitto per sfidare e abbattere X del nemico Elon Musk. L'obiettivo non è stato centrato, perché nonostante la simbiosi con Instagram serve tempo per guadagnare consensi e suscitare l'interesse che occorre per fidelizzare gli utenti. Così la partenza lanciata è servita fino a un certo punto, almeno per essere la piattaforma più rapida ad aver ottenuto 100 milioni di download dell’app. Un po' poco, considerato l'abbinamento con Instagram, che ha aperto un varco inesistente per i vecchi social media. Dodici mesi dopo quell'avvio inebriante, i numeri descrivono uno spazio in crescita ma con un ritmo assai rallentato: 25 milioni di utenti mensili in più rispetto ad aprile, per un totale di 175 milioni.